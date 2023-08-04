Efeler'e 12'nci adam dopingi

AYDIN, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Efeler 09 Spor FK, taraftarlarının desteğiyle moral buldu. Yeşil-beyazlı taraftarlar antrenmanı ziyaret ederek oyunculara destek verdi. Tribünde yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturan Efeler taraftarları, yaptıkları tezahüratlarla takıma motivasyon oluşturdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon hazırlık çalışmalarımızda antrenmanımızı ziyaret ederek bizleri yalnız bırakmayan Büyük Efeler Taraftarına teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Taraftarlar, oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafları da çekildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-08-04 11:47:43