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        Kullandığı kepçeden düşüp, ölmüş

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 13:14
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        Kullandığı kepçeden düşüp, ölmüş
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        Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, çalıştığı Aydın-Denizli Otoyolu şantiyesinde arkadaşlarının ölü bulduğu Kürşat Güler'in (23), kullandığı kepçeden düşüp hayatını kaybettiği belirlendi. Güler'in cenazesi, memleketi Erzurum'un Yakutiye ilçesine götürüldü.

        Olay, dün saat 20.30 sıralarında Nazilli ilçesinde, Aydın-Denizli Otoyolu inşaat alanında meydana geldi. Erzurum'dan otoyol yapımında çalışmak için geldiği öğrenilen Kürşat Güler'i, mesai arkadaşları, yerde kanlar içinde hareketsiz buldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Güler'in cansız bedeni, Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarmanın incelemesinde, Güler'in kullandığı kepçeden düşüp, yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Güler'in cansız bedeni, Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Güler'in bu sabah yakınlarına teslim edilen cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum'un Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi'ne götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Burhan CEYHAN

        2023-08-04 13:13:14

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