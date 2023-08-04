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        Kuşadası'nda lastik botta 11 kaçak göçmen yakalandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:15
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        Kuşadası'nda lastik botta 11 kaçak göçmen yakalandı
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        Tülay AKSAY / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 11 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

        Sahil Güvenlik'e önceki gün saat 09.00 sıralarında, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu. Botta yakalanan 11 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınıp, karaya çıkarıldı. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

        2023-08-04 14:14:21

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