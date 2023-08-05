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        Kuşadası'nda 38 kaçak göçmen yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 14:44
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        Kuşadası'nda 38 kaçak göçmen yakalandı
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        Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN"ın Kuşadası ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 38 kaçak göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik'e önceki gün, saat 05.45'te, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı ulaştı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçakların içinde bulunduğu lastik botu tespit ederek, durdurdu. Bottaki 38 kaçak göçmen yakalanıp, karaya çıkarıldı.

        Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi´ne teslim edileceği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

        2023-08-05 14:43:59

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