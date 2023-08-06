Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Aydın'ın gururu Tuğba Danışmaz

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'ın gururu Tuğba Danışmaz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - Aydın'da bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencisi Tuğba Danışmaz, Çin'de düzenlenen 2023 FISU Dünya Üniversite Oyunları'nda kadınlar üç adım atlamada dünya şampiyonu oldu. Mart 2023'teki Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada ilk denemesinde 14.31 metrelik atlayışıyla da Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nün 3'üncü sınıf Öğrenci Tuğba Danışmaz, bir kez daha Aydın ilinin ve Türkiye'nin gururu oldu.

        Çin'deki 2023 Üniversite Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Tuğba, üç adım atlamada 14.31'lik derecesiyle şampiyon olma başarısını gösterirken, Aydın iline ve Türkiye'ye altın madalya kazandırarak sevindirdi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, öğrenciyi ve öğretim elemanlarını tebrik ederek, "Şampiyonların okulu ADÜ Spor Bilimleri Fakülte'miz, üniversitemizi, bizleri ve şehrimizi gururlandırmaya devam ediyor. Öğrencilerimizin azmine ve öğretim elemanlarımızın rehberliğine güveniyoruz. İnanıyorum ki yarın da büyük mutluluklar yaşayacağız. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

        2023-08-06 11:29:24

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Epözdemir: Ahlaki de değil, vicdani de değil
        Epözdemir: Ahlaki de değil, vicdani de değil
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Fenomenleri ölüme götüren iki neden!
        Fenomenleri ölüme götüren iki neden!
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!

        Benzer Haberler

        Asya kaplan sivrisineği Ege ve Akdeniz'de yayılımını sürdürüyor
        Asya kaplan sivrisineği Ege ve Akdeniz'de yayılımını sürdürüyor
        Kuşadası'nda 38 kaçak göçmen yakalandı
        Kuşadası'nda 38 kaçak göçmen yakalandı
        Aydın'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Aydın'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Aydın'da 212 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Aydın'da 212 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı yakalandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı yakalandı