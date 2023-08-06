Aydın'ın gururu Tuğba Danışmaz

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - Aydın'da bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencisi Tuğba Danışmaz, Çin'de düzenlenen 2023 FISU Dünya Üniversite Oyunları'nda kadınlar üç adım atlamada dünya şampiyonu oldu. Mart 2023'teki Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada ilk denemesinde 14.31 metrelik atlayışıyla da Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nün 3'üncü sınıf Öğrenci Tuğba Danışmaz, bir kez daha Aydın ilinin ve Türkiye'nin gururu oldu.

Çin'deki 2023 Üniversite Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Tuğba, üç adım atlamada 14.31'lik derecesiyle şampiyon olma başarısını gösterirken, Aydın iline ve Türkiye'ye altın madalya kazandırarak sevindirdi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, öğrenciyi ve öğretim elemanlarını tebrik ederek, "Şampiyonların okulu ADÜ Spor Bilimleri Fakülte'miz, üniversitemizi, bizleri ve şehrimizi gururlandırmaya devam ediyor. Öğrencilerimizin azmine ve öğretim elemanlarımızın rehberliğine güveniyoruz. İnanıyorum ki yarın da büyük mutluluklar yaşayacağız. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2023-08-06 11:29:24