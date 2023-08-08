Nazilli Belediyespor 4'üncü kez kongreye gidecek

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezona sayılı günler kala suların durulmadığı Nazilli Belediyespor'da camia ve taraftarların son gün haberinin olduğu 2 ay içinde 3'üncü kez toplanan olağanüstü kongrede konuşulan satış kararı çıkmadı, 17 Haziran'da göreve gelen yönetimin kongre günü istifa ettiği kulüpte 1 hafta sonrasına yeniden genel kurul kararı alındı. Nazilli Belediyesi Nikah Salonu'nda yapılan kongre öncesi taraftardan kulübün geldiği durum nedeniyle yoğun eleştiri alan Başkan Ali Ertürk ve yönetimi istifa etti.

Kulübü devralmak istediği belirtilen ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile Ali Ertürk'le daha önce el sıkıştığı iddia edilen Denizlispor'un eski başkanlarından Süleyman Urkay, son anda vazgeçti. Nazilli'de devreye takım 3'üncü Lig'de şampiyon olduğu dönemde kulübü yöneten Özgen Türker'in girip Belediye Başkanı Özcan'la görüştüğü öğrenildi. Haftaya yeniden kongre kararı alan siyah-beyazlılarda Özgen Türker'in başkanlığa gelmesi bekleniyor. Kulüpteki gelişmeler üzerine Ali Ertürk yönetiminin sözleşmesini tek taraflı feshettiği teknik direktör Mesut Toros da geri dönmek için yeşil ışık yaktı.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2023-08-08 10:54:57