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        Kuşadasıspor'dan kötü prova

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 11:23
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        Kuşadasıspor'dan kötü prova
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        KUŞADASI, (DHA) - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kuşadasıspor, yeni sezon öncesi Afyon kampında oynadığı ilk hazırlık maçında 2'nci Lig temsilcisi Menemen FK'ya 3-1 mağlup oldu. Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan siyah-beyazlılarda yönetimin transfer çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Teknik direktör Fatih Çardak yönetiminde çalışmalarını sürdüren Kuşadasıspor, özel müsabakalarda eksiklerini görüp sezona hazır bir şekilde girmek istiyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

        2023-08-08 11:22:03

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