Kuşadasıspor'dan kötü prova

KUŞADASI, (DHA) - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kuşadasıspor, yeni sezon öncesi Afyon kampında oynadığı ilk hazırlık maçında 2'nci Lig temsilcisi Menemen FK'ya 3-1 mağlup oldu. Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan siyah-beyazlılarda yönetimin transfer çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Teknik direktör Fatih Çardak yönetiminde çalışmalarını sürdüren Kuşadasıspor, özel müsabakalarda eksiklerini görüp sezona hazır bir şekilde girmek istiyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)
2023-08-08 11:22:03