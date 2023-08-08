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        Didim'de maki yangını (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 20:17
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        Didim'de maki yangını (2)
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        4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Aydın'ın Didim ilçesinde, makilik alanda saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı havadan, 3 su tankeri, 2 dozer, 10 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile de karadan müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında 10 hektar makilik alanın zarar gördüğü öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

        2023-08-08 20:16:50

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