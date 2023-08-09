Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Türker'den Nazilli Belediyespor açıklaması

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türker'den Nazilli Belediyespor açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi suların durulmadığı Nazilli Belediyespor'da yönetimi devralacağı iddia edilen eski başkanlardan Özgen Türker açıklama yaparak haberleri yalanladı. Kulübü devretmek için son aylarda sürekli kongreye giderek sonuç alamayan, yeni sezon öncesi hiçbir transfer girişimi de yapmayan siyah-beyazlılarda öncelikle kulübü satın almadığını ve hiçbir kişi ile görüşmediğini dile getiren Türker, kulübün doğal delegesi ve eski başkanı olduğu için genel kurula gelmek kadar doğal bir şey olmadığını dile getirdi.

        Türker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nazilli Belediyespor kongresi ile alakalı kulübü satın aldığım ve/veya herhangi bir satınalma ilgili devreye girdiğim veyahut herhangi bir anlaşmayı bozduğum ile ilgili basında ve sosyal medya da yazılan haberlerin tümü gerçek dışıdır. Kulübün eski bir başkanı daha da önemlisi taraftarı olarak kongresine katılmak kadar olağan bir durum dışında yazılan tüm haber ve yorumların şahsımla bir alakasının olmadığının kamuoyunca bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

        2023-08-09 12:09:30

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Aydın Didim'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alın...
        GÜNCELLEME - Aydın Didim'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alın...
        Didim'de maki yangını (2)
        Didim'de maki yangını (2)
        Aydın Didim'de makilik alanda yangın çıktı
        Aydın Didim'de makilik alanda yangın çıktı
        Didim'de maki yangını
        Didim'de maki yangını
        Aşırı sıcakların etkili olduğu Aydın'da taze incir rekoltesinde düşüş bekle...
        Aşırı sıcakların etkili olduğu Aydın'da taze incir rekoltesinde düşüş bekle...
        Kuşadasıspor'dan kötü prova
        Kuşadasıspor'dan kötü prova