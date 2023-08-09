Türker'den Nazilli Belediyespor açıklaması

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi suların durulmadığı Nazilli Belediyespor'da yönetimi devralacağı iddia edilen eski başkanlardan Özgen Türker açıklama yaparak haberleri yalanladı. Kulübü devretmek için son aylarda sürekli kongreye giderek sonuç alamayan, yeni sezon öncesi hiçbir transfer girişimi de yapmayan siyah-beyazlılarda öncelikle kulübü satın almadığını ve hiçbir kişi ile görüşmediğini dile getiren Türker, kulübün doğal delegesi ve eski başkanı olduğu için genel kurula gelmek kadar doğal bir şey olmadığını dile getirdi.

Türker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nazilli Belediyespor kongresi ile alakalı kulübü satın aldığım ve/veya herhangi bir satınalma ilgili devreye girdiğim veyahut herhangi bir anlaşmayı bozduğum ile ilgili basında ve sosyal medya da yazılan haberlerin tümü gerçek dışıdır. Kulübün eski bir başkanı daha da önemlisi taraftarı olarak kongresine katılmak kadar olağan bir durum dışında yazılan tüm haber ve yorumların şahsımla bir alakasının olmadığının kamuoyunca bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2023-08-09 12:09:30