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        Kuşadasıspor golcü Hüseyin'i aldı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 13:21
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        Kuşadasıspor golcü Hüseyin'i aldı
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        KUŞADASI, (DHA) - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kuşadasıspor, son olarak Batman Petrolspor forması giyen santrfor Hüseyin Çolak'la anlaştı. Geçen sezonun ilk yarısında Nazilli Belediyespor'da top koşturan 33 yaşındaki golcü, yeni sezonda siyah-beyazlı ekibin başarısı için ter dökecek. Çanakkale Dardanelspor'da profesyonel olan Hüseyin, kariyerinde Tarsus İdmanyurdu, Hacettepe, Gümüşhane, Menemen FK, Ümraniyespor, Adanaspor, Şanlıurfaspor kulüplerinde de oynadı. 1.90 boyundaki Hüseyin geçen sezon 25 maçta 2 gol attı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

        2023-08-09 13:20:43

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