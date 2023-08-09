Efeler 09 SFK, Burak Özbakır'ı renklerine bağladı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup´ta mücadele edecek Efeler 09 SFK transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Ayvalıkgücü Belediyespor´da forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Özbakır'la sözleşme imzaladı.

Futbola Trabzon´da başlayan Burak, Kocaelispor, Nazilli Belediyespor, Fethiyespor, 23 Elazığspor, Bergama Belediyespor ve son olarak Ayvalıkgücü Belediyespor'da oynadı. TFF 3'üncü Lig´de 205 maçta forma giyen Burak Özbakır, 25 kez gol sevinci yaşarken, Türkiye Kupası´nda da 10 kez çıktığı mücadelelerde 2 kez rakip ağları sarstı.DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-08-09 15:56:39