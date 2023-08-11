Kuşadasıspor'da Muhammet ayrıldı

KUŞADASI, (DHA) - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kuşadasıspor'da sağ kanat oyuncusu Muhammet Sait Özvardar yuvadan uçtu. Geçen sezon ligde çıktığı 31 maçta attığı 10 golle siyah-beyazlı takımın Play-Off oynamasında önemli pay sahibi olan 25 yaşındaki futbolcu, yeni sezon öncesi 2'nci Lig temsilcisi Yeni Mersin İdmanyurdu ile el sıkıştı. Kuşadasıspor'la 1 yıl daha süren sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Muhammet'in önümüzdeki günlerde yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2023-08-11 12:45:29