Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kuşadasıspor'da Muhammet ayrıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuşadasıspor'da Muhammet ayrıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KUŞADASI, (DHA) - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kuşadasıspor'da sağ kanat oyuncusu Muhammet Sait Özvardar yuvadan uçtu. Geçen sezon ligde çıktığı 31 maçta attığı 10 golle siyah-beyazlı takımın Play-Off oynamasında önemli pay sahibi olan 25 yaşındaki futbolcu, yeni sezon öncesi 2'nci Lig temsilcisi Yeni Mersin İdmanyurdu ile el sıkıştı. Kuşadasıspor'la 1 yıl daha süren sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Muhammet'in önümüzdeki günlerde yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın

        2023-08-11 12:45:29

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir yıl içinde iki kongre...
        Bir yıl içinde iki kongre...
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Haziranda cari fazla verildi
        Haziranda cari fazla verildi
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        Koşa koşa denize...
        Koşa koşa denize...
        Rusya'dan 47 yıl sonra ilk!
        Rusya'dan 47 yıl sonra ilk!

        Benzer Haberler

        Aydın Ticaret Borsası
        Aydın Ticaret Borsası
        Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        AK Parti'li Arı'dan Efeler Belediye Başkanı Atay'ın sözleriyle ilgili açıkl...
        AK Parti'li Arı'dan Efeler Belediye Başkanı Atay'ın sözleriyle ilgili açıkl...
        Aydın'da otomobilin çarptığı yaşlı kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da otomobilin çarptığı yaşlı kişi hayatını kaybetti
        Ortaklar Genç Ofis'te yaz eğitimleri devam ediyor
        Ortaklar Genç Ofis'te yaz eğitimleri devam ediyor
        Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü