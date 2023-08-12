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        Kuşadası'nda 30 kaçak göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 13:34
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        Kuşadası'nda 30 kaçak göçmen kurtarıldı
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        Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesi Tavşan Adası'nda 30 kaçak göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik'e önceki gün saat 09.50'de, Kuşadası ilçesi Tavşan Adası'nda bir grup kaçak göçmen olduğu ve yardım talebinde bulundukları ihbarı yapıldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) bölgeye gönderildi. Sahil Güvenlik ekibi tarafından, ada üzerinde tespit edilen 30 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardın Aydın Göç İdaresi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

        2023-08-12 13:33:35

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