Kuşadası Körfezi'nde 2 dakika arayla 2 deprem

Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)EGE Denizi'nde 2 dakika arayla merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde 2 deprem, meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Kuşadası Körfezi'nde saat 10.57'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin 10,11 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bölge, 2 dakika sonra, saat 10.59'da ikinci kez sallandı. Bu depremin büyüklüğü 3.5, derinliği ise 7,01 kilometre olarak ölçüldü. Kuşadası'nda hissedilen depremler, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2023-08-21 12:09:00