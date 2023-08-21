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        Kuşadası Körfezi'nde 2 dakika arayla 2 deprem

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 12:19
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        Kuşadası Körfezi'nde 2 dakika arayla 2 deprem
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        Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)EGE Denizi'nde 2 dakika arayla merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde 2 deprem, meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Kuşadası Körfezi'nde saat 10.57'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin 10,11 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bölge, 2 dakika sonra, saat 10.59'da ikinci kez sallandı. Bu depremin büyüklüğü 3.5, derinliği ise 7,01 kilometre olarak ölçüldü. Kuşadası'nda hissedilen depremler, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

        2023-08-21 12:09:00

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