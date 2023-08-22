Nazilli Belediyespor transferde son sürat gidiyor

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk maçında pazar günü deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalırın tam gaz sürdürüyor. Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından harekete geçen yönetim, Barış Örücü, Anıl Taşdemir, Berkant Kavzar, Ekrem Çalışanlar, Ozan Can Oruç, Ali Karakaya ve Yunus Emre Karakaya'nın sol bek Özkan Taştemur'u da kadrosuna kattı. Siyah-beyzlılar son olarak Bayrampaşaspor'da forma giyen sol bek Özkan Taştemur ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2023-08-22 10:40:12