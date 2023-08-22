Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli Belediyespor transferde son sürat gidiyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli Belediyespor transferde son sürat gidiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk maçında pazar günü deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalırın tam gaz sürdürüyor. Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından harekete geçen yönetim, Barış Örücü, Anıl Taşdemir, Berkant Kavzar, Ekrem Çalışanlar, Ozan Can Oruç, Ali Karakaya ve Yunus Emre Karakaya'nın sol bek Özkan Taştemur'u da kadrosuna kattı. Siyah-beyzlılar son olarak Bayrampaşaspor'da forma giyen sol bek Özkan Taştemur ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

        2023-08-22 10:40:12

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        3 yıl sonra yurt dışına ilk sefer
        3 yıl sonra yurt dışına ilk sefer
        "Fenerbahçe'de kalite var"
        "Fenerbahçe'de kalite var"
        Japonya'dan Fukuşima açıklaması
        Japonya'dan Fukuşima açıklaması
        Amcasıyla aynı ismi taşıyordu! Tam 2 yıl sonra... Ağlatan kader!
        Amcasıyla aynı ismi taşıyordu! Tam 2 yıl sonra... Ağlatan kader!
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Kartal'dan iptal edilen gol için açıklama!
        Kartal'dan iptal edilen gol için açıklama!
        Geri dönüşlerin borsası
        Geri dönüşlerin borsası
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Memurun maaş zammı ne olacak?
        Memurun maaş zammı ne olacak?
        Arda Güler'den müjde!
        Arda Güler'den müjde!
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!

        Benzer Haberler

        Aydın'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Aydın'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Kuşadası Körfezi'nde 2 dakika arayla 2 deprem
        Kuşadası Körfezi'nde 2 dakika arayla 2 deprem
        Aydın'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı
        Aydın'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı
        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü
        Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü
        Söke'de Güzeltepe Kültür ve Dayanışma Şenliği düzenlendi
        Söke'de Güzeltepe Kültür ve Dayanışma Şenliği düzenlendi