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        Kuşadasıspor özel maçta yenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 10:46
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        Kuşadasıspor özel maçta yenildi
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        KUŞADASI, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Kuşadasıspor, 3'üncü etap Afyonkarahisar kampındaki ilk hazırlık maçında İnegöl Kafkaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibine diş geçiremedi ve sahadan 1-0´lık mağlubiyet ile ayrıldı. Maçın ikinci yarısında daha diri bir görüntü ortaya koyup önemli pozisyonlara giren Kuşadasıspor aradığı golü bir türlü bulamadı. Aydın temsilcisinin Afyon kampında önümüzdeki günlerde bir özel maç daha yapacağı açıklandı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

        2023-08-22 10:45:14

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