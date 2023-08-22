Aydın'da eğitim uçağı düştü; 2 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde, eğitim uçağı, havaalanına zorunlu iniş yaparken, tarlaya düştü. Kazada, eğitmen ile öğrencisi yaralandı.

Çıldır Havaalanı´ndan saat 12.30 sıralarında eğitim amaçlı kalkış yapan uçağın eğitmeni, kısa süre sonra henüz bilinmeyen nedenle acil iniş yapmak için piste yöneldi. İniş sırasında uçak, Aydın-İzmir Otobanı yakınlarındaki tarlaya düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçaktaki eğitmen ile öğrenci, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-08-22 14:23:04