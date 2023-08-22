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        Aydın'da eğitim uçağı düştü; 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 14:24 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:25
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        Aydın'da eğitim uçağı düştü; 2 yaralı
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        Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde, eğitim uçağı, havaalanına zorunlu iniş yaparken, tarlaya düştü. Kazada, eğitmen ile öğrencisi yaralandı.

        Çıldır Havaalanı´ndan saat 12.30 sıralarında eğitim amaçlı kalkış yapan uçağın eğitmeni, kısa süre sonra henüz bilinmeyen nedenle acil iniş yapmak için piste yöneldi. İniş sırasında uçak, Aydın-İzmir Otobanı yakınlarındaki tarlaya düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçaktaki eğitmen ile öğrenci, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

        2023-08-22 14:23:04

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