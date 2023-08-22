Aydın'da eğitim uçağı düştü; 2 yaralı (2)

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Aydın'ın Efeler ilçesi Çıldır Havaalanı'na zorunlu iniş sırasında tarlaya düşen eğitim uçağında yaralanan 2 kişinin kimlikleri belli oldu. Yaralıların, eğitmen pilotlar Saygın Zibeller ile Murat Mocan olduğu belirlendi. Ayrıca uçağın 100 metreden toprak zemine düştüğü tespit edildi. Uçağın düşüş nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi. (DHA)

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-08-22 15:19:46