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        Aydın'da eğitim uçağı düştü; 2 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:20 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:20
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        Aydın'da eğitim uçağı düştü; 2 yaralı (2)
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        KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

        Aydın'ın Efeler ilçesi Çıldır Havaalanı'na zorunlu iniş sırasında tarlaya düşen eğitim uçağında yaralanan 2 kişinin kimlikleri belli oldu. Yaralıların, eğitmen pilotlar Saygın Zibeller ile Murat Mocan olduğu belirlendi. Ayrıca uçağın 100 metreden toprak zemine düştüğü tespit edildi. Uçağın düşüş nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi. (DHA)

        Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

        2023-08-22 15:19:46

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