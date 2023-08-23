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        Efeler 09 Ömer Turan'la yola devam edecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 10:57 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:57
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        Efeler 09 Ömer Turan'la yola devam edecek
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        AYDIN, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Efeler 09 Spor, geçen sezon İskenderunspor'dan kiraladığı defans oyuncusu Ömer Turan'ı kadrosunda tuttu. Efeler ile geçen yıl Play-Off yarı finali oynayan ve istikrarlı maçlar çıkaran 23 yaşındaki futbolcu sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda yeşil-beyazlı formamızı terletecek olan Ömer Turan'a tekrardan hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" denildi. DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

        2023-08-23 10:56:09

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