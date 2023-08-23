Efeler 09 Ömer Turan'la yola devam edecek
AYDIN, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Efeler 09 Spor, geçen sezon İskenderunspor'dan kiraladığı defans oyuncusu Ömer Turan'ı kadrosunda tuttu. Efeler ile geçen yıl Play-Off yarı finali oynayan ve istikrarlı maçlar çıkaran 23 yaşındaki futbolcu sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda yeşil-beyazlı formamızı terletecek olan Ömer Turan'a tekrardan hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" denildi. DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)
2023-08-23 10:56:09