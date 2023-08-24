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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 17:36 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:37
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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        Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmada şüphe üzerine bir araç durduruldu. İncelemede, aracın faklı yerlerine saklanmış 53 gram metamfetamin, 1 dijital hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 cep telefonu ele geçirildi. Otomobildeki B.B., D.T., İ.M. ve O.Ö. adlı şüpheliler, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti' suçlaması ile tutuklandı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Burhan CEYHAN

        2023-08-24 17:35:16

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