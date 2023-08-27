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        Efeler 09'da Tugay tamam

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 12:56 Güncelleme: 27.08.2023 - 12:56
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        Efeler 09'da Tugay tamam
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        AYDIN, (DHA)- TFF 3'üncü Lig takımı Efeler 09, geçen sezon ilk yarıda Karacabey Belediyespor, ikinci devrede Çankaya FK'da görev yapan 29 yaşındaki sağ kanat Tugay Adamcıl'la sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda Efe armamızın başarısı için mücadele edecek olan Tugay Adamcıl'a hoş geldin diyor, asil Efeler formamız ile başarılar diliyoruz" denildi.

        Kayseri Erciyesspor'da profesyonel olan Tugay; Kahramanmaraş, Kayseri Şeker, Pazarspor, Afyonspor, Diyarbekirspor, Gümüşhane ve Kırşehir FK'da da forma giydi.DHA-Spor Türkiye-Aydın

        2023-08-27 12:56:00

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