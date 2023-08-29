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        Nazilli Belediyespor Tibet'le imzaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:02 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:02
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        Nazilli Belediyespor Tibet'le imzaladı
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        Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ / DHA TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor sezonun ilk maçında Torbalı'da oynanan Altınordu deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyet sevinci yaşanırken, transfer komitesi genç bir orta saha oyuncusunu da takıma kazandırdı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğit'in raporu doğrultusunda son olarak Muş 1984 Spor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Tibet Öniz ile sözleşme imzaladı. Naz-Naz, Tibet Öniz ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak genç oyuncuyu renklerine bağladı. Göztepe altyapısında yetişen Tibet Öniz, geçtiğimiz sezon 3'üncü Lig ekiplerinden Muş 1984 Spor forması giydi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

        2023-08-29 11:01:31

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