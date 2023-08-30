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        Nazilli Belediyespor'da iki imza

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 11:12 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:12
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        Nazilli Belediyespor'da iki imza
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        Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor dış transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlılar 2 genç oyuncuyu daha renklerine bağladı. Kulüp yönetimi ilk olarak Alanyaspor'dan Onur Hüseyin Demir'i kadrosuna kattı. 21 yaşındaki golcü  2023-2024 sezonu için 1 yıllık kiralandı.

        Nazilli Belediyespor ikinci olarak da yeni sezon yapılanması kapsamında Altınordu altyapısında yetişen Salih Kavrazlı'yı kadrosuna dahil etti, 21 yaşındaki sağ kanatla resmi sözleşme imzalandı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

        2023-08-30 11:11:30

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