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        Kılıçdaroğlu: 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden 1'i Türkiye'dir, kaçımızın bunlardan haberi var (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 21:22 Güncelleme: 30.08.2023 - 21:23
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        Kılıçdaroğlu: 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden 1'i Türkiye'dir, kaçımızın bunlardan haberi var (2)
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        30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KORTEJİNE KATILDI

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın programı kapsamında, Söke ilçesindeki temel atma töreninin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi´ni ziyaret etti. CHP lideri daha sonra, 30 Ağustos Zafer Bayramı Yürüyüş Kortejine katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi´nin önünden başlayan yürüyüş, Adnan Menderes Bulvarı boyunca yaklaşık 700 metre devam etti. Yürüyüşe vatandaşlar bayraklar ve marşlarla eşlik etti.

        Öte yandan kortejde yaklaşık 300 metrelik bayrak açıldı. Kılıçdaroğlu, yürüyüş boyunca vatandaşı selamladı ve daha sonra kentten ayrıldı. (DHA)Hande NAYMANBurhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Aydın Hande NAYMANBurhan CEYHAN

        2023-08-30 21:21:59

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