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        Nazilli'nin konuğu Beyoğlu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:32 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:32
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        Nazilli'nin konuğu Beyoğlu
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        NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında deplasmanda Altınordu'yu 3-2 mağlup ederek lige moralli bir giriş yapan Nazilli Belediyespor yarın evinde Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Lütfullah Aslan yönetecek.

        Karşılaşma öncesi taraftarının antrenman ziyaretiyle moral bulan siyah-beyazlılar, seyircisi önündeki ilk maçında puanı bulunmayan rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Oyuncularına güvendiğini dile getiren teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, taraftarların desteğiyle 3 puan almak istediklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

        2023-09-02 11:31:42

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