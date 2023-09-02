TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Türkiye, dünyada en fazla incir ihracatı yapan ülke konumunda

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da incir hasadına katılan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, dünyadaki taze incir üretiminin yaklaşık yüzde 24´ünün, kuru incirin ise yaklaşık yüzde 55´inin Türkiye'de üretildiğini belirtip, "Türkiye yüzde 53 ile dünyada en fazla incir ihracatı yapan ülke konumunda. 2010 yılında 255 bin ton civarında olan incir üretimimizin bu yıl 350 bin ton civarına gelmesini bekliyoruz" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aydın´ın Germencik ilçesinde incir hasadına katıldı. Bayraktar, öncesinde Germencik Ziraat Odası´nı ziyaret edip, çiftçilerle bir araya geldi. Mursallı Mahallesi'nde incir kurutma seralarını ve incir bahçelerini ziyaret eden Bayraktar´a Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu ve diğer ilçe ziraat odası başkanları eşlik etti. Mursallı Mahallesi'ndeki bir kahvede çiftçilerle de buluşan Bayraktar, onların sorunlarını dinledi.

Şemsi Bayraktar incir bahçesi ziyaretinde yaptığı konuşmasında, "İncir hasadının hem ülkemiz hem de bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İncir çok önemli bir ürünümüzdür. Türkiye´nin ekolojik üstünlüğe bağlı olarak üretim yaptığımız bir ürünümüzdür. Bunu zaten rakamlarda gösteriyor. Ege bölgesi gerçekten ekoloji anlamında incir üretimine çok müsait bir bölgedir. Dünyada taze incir üretiminin yaklaşık yüzde 24´ünü, kuru incirin de yaklaşık olarak yüzde 55´ini Türkiye üretiyor. Türkiye yüzde 53 ile dünyada en fazla ihracat yapan ülke konumunda. 2010 yılında 255 bin ton civarında olan incir üretimimizin bu yıl 350 bin ton civarına gelmesini bekliyoruz. Kuru incir rekoltesinin de 90 bin ton civarında olmasını bekliyoruz. İncir dünya ticaretinde de rakipsiz olduğumuz bir üründür. Ekolojik üstünlüğe bağlı olan ürünleri çok iyi korumamız, üretimini yaparken çok dikkatli olmamız lazım. Kalite ve standart çok önemli. İhracatımızda zaman zaman bize engel olan afratofsin üreme anlamında da bazı tedbirler almamız lazım. Üreticimizin de bu manada eğitilmesi lazım" dedi.

'ÜRETİCİ TMO´NUN KURU İNCİR ALMASINI İSTİYOR'

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2019 yılında üreticilerden kuru incir alımı yaptığını hatırlatan Bayraktar. "Yine fiyatların düşmesi haline TMO'nun piyasaya girmesini ve incir alımı yapmasını üreticiler bizlerden talep ediyor. Biz bu incirin ihracatını, genelde Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz. Bunu dikkate alarak iyi tarım ve organik tarım uygulamalarına önem vermemiz gerekiyor. Bununla alakalı üreticilerin eğitilmesi gerekiyor. Bölge üreticilerinin bir başka sıkıntısı da ihracatta ilk yükleme tarihinin geç açıklanması oluyor. Bu durum üreticimizi çok mağdur ediyor. Üreticiler, bu ilk yükleme tarihi açıklamasının kaldırılmasını talep ediyor" diye konuştu.

İncirin besin değeri açısından da fevkalade bir ürün olduğunun altını çizen Bayraktar, "Bu ürünün lansmanını, tanıtımını çok iyi yapmak zorundayız. Bu hem ülke insanımızın sağlıklı beslenmesi için önemli hem de ihracatımızın artması bakımından da çok önemlidir. Rakamlara baktığımızda 330 milyon dolarlık bir ihracat yaptığımızı görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu rakamın artması tabi ki, mümkündür. Üreticilerimize bol bereketli bir hasat diliyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-09-02 15:49:55