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        Nazilli Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-0

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 19:04 Güncelleme: 03.09.2023 - 19:05
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        Nazilli Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-0
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        Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)-

        STAT: Nazilli İlçe

        HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Umut İncili, Şükrü Çavcı

        NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ömer Recep Efe, Hakkı Can, Furkan, Özkan, Ali, Baran (Dk. 71 Muhammet) (Dk. 90 Yakup Emre), Salih (Dk. 71 Talha), Berkant (Dk. 46 Ekrem), Onur Hüseyin (Dk. 31 Tibet), Ahmet

        BEYOĞLU YENİ ÇARŞI: Türker Ender, Yusuf Ali, Batuhan (Dk. 84 Celil), Erdoğan, Atalay (Dk. 67 Mertcan), Mehmet (Dk. 84 Sedat), Mutlu (Dk. 59 Emirhan Kayar), Kubilay (Dk. 59 Tolunay), Berk Ali, Embiya

        GOL: Dk. 63 Salih (Nazilli Bld)

        SARI KARTLAR: Furkan, Muhammet (Nazilli Bld), Yusuf Ali, Emirhan Kayar, Berk Ali (Beyoğlu Yeni Çarşı)

        TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta sezonun ilk maçında deplasmanda Altınordu´yu 3-2 mağlup eden Nazilli Belediyespor, 2´nci hafta mücadelesinde konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı´yı 1-0 yenerek 2´de 2 yaptı.

        Karşılaşmanın tek golünü 63´üncü dakikada Salih Kavrazlı kaydetti. Bu sonuçla 6 puana ulaşan Nazilli Belediyespor zirveye ortak olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı puanla tanışamadı.

        DHA-Spor Türkiye-Aydın

        2023-09-03 19:03:34

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