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        Nazilli Belediyespor ışığı gördü

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 11:36 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:37
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        Nazilli Belediyespor ışığı gördü
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        Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor sıkıntılarla başladığı sezonda 2'de 2 yapmayı başardı. Kulüpte devir işlemlerinin gecikmesi nedeniyle kadrosu dağılıp uzun süre transfer yapamayan ve son haftalarda birçok oyuncuyu kadrosuna dahil eden siyah-beyazlılar, ilk hafta Altınordu galibiyetinin ardından Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u da yenerek taraftarını umutlandırdı. 

        Evinde Beyoğlu karşısında 1-0 galip gelen Nazilli Belediyespor 6 puanla zirve ortaklarından oldu. Teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu sıkıntılarla başlanan sezona çok iyi bir giriş yaptıklarını söyledi. Oyuncularının özveri ile mücadele ettiğini dile getiren Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, "2'de 2 yaptık. Bu bizim motivasyonumuzu çok artırdı. Tüm futbolcularımı kutluyorum. Galibiyetlerin devamını getireceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

        2023-09-04 11:35:17

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