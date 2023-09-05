Söke'nin sulak alanlarına moloz tehdidi

Söke'nin kırsal Argavlı Mahallesi'ndeki Büyük Menderes Nehri'nin eski yataklarıyla oluşan sulak alan azmaklara moloz ve hafriyat atıkları döküldüğü ortaya çıktı. Moloz, inşaat atığı ve içerikleri bilinmeyen birçok maddenin fabrikalardan kamyonlarla atıldığını belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı ve Aydın Mahalli Sulak Alan Komisyonu Üyesi Bahattin Sürücü, "Bu alanda aynı zamanda tarım da yapılıyor ve eski Menderes yatakları dediğimiz azmaklar var. Bu azmaklar ve sulak alanlar hafriyat atıkları ve içerikleri bilinmeyen birçok madde ile kurutuluyor. İklim değişikliğinin bu kadar somut görüldüğü dönemde sulak alanların bu halde çöp moloz ve hafriyat atıkları dökülerek kurutulması bu bölgeyi olumsuz etkiler" dedi.

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