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        Nazilli Belediyespor, Temel Çakmak'ı kadrosuna kattı

        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2'de 2 yaparak sezona başlayan Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:25 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:26
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        Nazilli Belediyespor, Temel Çakmak'ı kadrosuna kattı
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        Geç başladığı transfer döneminde üst üste hızlı adımlar atarak 21 futbolcuyla sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, son olarak Gümüşhanespor'da oynayan orta saha Temel Çakmak'ı kadrosuna dahil etti. Nazilli Belediyespor'un 22 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzaladığı belirtildi.

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