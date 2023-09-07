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        Nazilli Belediyespor'a gurbetçi stoper 

        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona 2'de 2 yaparak giren Nazilli Belediyespor stoperini Almanya'da buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 11:06 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:07
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        Nazilli Belediyespor'a gurbetçi stoper 
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        Siyah-beyazlılar son olarak FC Viktoria 1889 Berlin'de forma giyen gurbetçi oyuncu Fatih Baca'yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Nazilli Belediyespor için transfer çalışmalarımız sürüyor. Gurbetçi oyuncu Fatih Baca'yı da renklerimize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Genç oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" denildi.

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