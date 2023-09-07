Kuşadasıspor'a Günel desteği KuşadasıBelediye Başkanı Ömer Günel, TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Kuşadasıspor'u kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Teknik heyetten takımın son durumuyla ilgili bilgi alan Başkan Ömer Günel, "Öncelikle ekibimize başarılar diliyorum. Bu yıl hedefe ulaşacağımıza olan inancım tam. Gençlerimizin spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak durması ve gelecekleri için Kuşadasspor'a sahip çıkmalıyız" dedi.

Oyuncularla bir süre sohbet eden Başkan Ömer Günel, bir eksiklerinin olup olmadığını sordu. Teknik Direktör Fatih Çardak'tan siyah-beyazlı ekibin son durumuyla ilgili de bilgi alan Başkan Ömer Günel, daha sonra takıma baklava ikramında bulundu. Yeni sezonda şampiyon olacaklarına yürekten inandığını ifade eden Başkan Ömer Günel, tüm Kuşadalıları 90 dakika boyunca takıma destek olmaları için 9 Eylül Cumartesi günü iç sahada oynanacak Akhisarspor maçını izlemeye davet etti.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Kuşadasıspor'un kendileri için çok önemli olduğuna değinen Başkan Ömer Günel, "Biz göreve geldiğimizde Kuşadasıspor 24 sene sonra yeniden profesyonel lige yükseldi. O günden bugüne kadar takımımıza destek veren özverili arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Bizim bu seneki hedefimiz de takımın şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükselmesi ama bunun için Kuşadasıspor'un kurumsal kimliğini sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Bu amaçla yönetimle ortak bir çalışma içerisindeyiz. Planlamamamızın içerisinde Kuşadasıspor'a yeni bir tesis kazandırmak ve alt yapıya daha çok yatırım yapmak var" diye konuştu.

"GELECEK NESİLLERE HİZMET EDİYORUZ"

Kuşadası'nda yaşayan herkesin kulübe sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Başkan Ömer Günel, "Çünkü kentimizin ortak değeri olan Kuşadasıspor'a verilen destek aslında çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yatırım yapmak anlamına geliyor. Çünkü bugün uyuşturucu kullanımı ilkokula kadar inmiş durumda. Biz Kuşadasıspor'u ne kadar profesyonel ligde tutar, cazip hale getirir ve altyapısını güçlendirirsek aslında gelecek nesillere hizmet etmiş oluruz. Bir süre sonra Kuşadaspor'un lisanslı ürünlerinin satılacağı bir mağaza açacağız. Buradan bir atkı, şapka veya forma alan da bizim destekçimiz olacak. Bugün Kuşadası'na iş insanları ve firmalar kentimizden para kazanılacağını bildiği için yatırım yapıyor. Bu nedenle hep birlikte taşın altına elimizi koyup takımımıza destek olmalıyız" ifadelerini kullandı.