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        Kuşadası açıklarında 112 kaçak göçmen yakalandı 

         AYDIN'ınKuşadasıilçesi açıklarında 3 lastik botta 112 kaçak göçmen yakalandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 07:49 Güncelleme: 08.09.2023 - 07:50
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        Kuşadası açıklarında 112 kaçak göçmen yakalandı 
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        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında 3 lastik bot olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti. Ekipler, durdurulan 3 lastik botta 112 kaçak göçmeni yakaladı. Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan kaçan göçmenler, kıyıya çıkartıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne gönderimdi. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

        2023-09-08 07:48:19

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