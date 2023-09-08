Kuşadası açıklarında 112 kaçak göçmen yakalandı
AYDIN'ınKuşadasıilçesi açıklarında 3 lastik botta 112 kaçak göçmen yakalandı.
Giriş: 08.09.2023 - 07:49 Güncelleme: 08.09.2023 - 07:50
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında 3 lastik bot olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti. Ekipler, durdurulan 3 lastik botta 112 kaçak göçmeni yakaladı. Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan kaçan göçmenler, kıyıya çıkartıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne gönderimdi. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2023-09-08 07:48:19