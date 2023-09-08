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        Kırmızı bültenle aranan Kazakistanlı Didim'de yakalandı

        AYDIN´ınDidimilçesinde, kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu Chingiz Tagayev (40), polisin çalışmasıyla yakalandı. Tagayev´in Kazakistan´da bir TIR´ı durdurarak soygun yaptığı sırada bir kişiyi tabancayla öldürmek suçundan arandığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 22:36 Güncelleme: 08.09.2023 - 22:37
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        Kırmızı bültenle aranan Kazakistanlı Didim'de yakalandı
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        Kazakistan'da bir TIR'ı durdurarak soygun yaptığı sırada bir kişiyi tabancayla öldürmek suçundan kırmızı bültenle aranan Chingiz Tagayev'in olay sonrası Kazakistan'dan resmi yollarla ilk önce İstanbul'a gelip, daha sonra da Antalya'ya gittiği öğrenildi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Tagayev, Antalya'dan sonra Aydın'ın Didim ilçesinde bir ev tutup ailesi ile buraya yerleşti. Tagayev'in eşinin Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne oturum izni için başvurması sonucu, polis ekipleri durumdan şüphelendi. Didim Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ve İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tagayev'in eşini teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında, Tagayev Efeler Mahallesi'ndeki bir evde yakalandı.

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