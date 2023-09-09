Kuşadasıspor - Akhisarspor: 1-0
TFF3´üncü Lig 3´üncü Grup´un ilk hafta mücadelesinde Kuşadasıspor evinde çıktığı Ege derbisinde Akhisarspor´u 1-0 yendi.
Giriş: 09.09.2023 - 18:34 Güncelleme: 09.09.2023 - 18:34
Kuşadası Özer Türk Stadı´nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 43´üncü dakikada Çağrı Ortakaya´nın golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda iki takımın atakları sonuç vermeyince karşılaşmayı 1-0 kazanan Kuşadasıspor sezona galibiyetle başladı.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA
2023-09-09 18:33:57