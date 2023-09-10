Kuşadasıspor 3 puanı tek golle aldı
TFF3'üncüLig'de geçen sezon Play-Off oynayıp 2'nci Lig'in kapısından dönen Kuşadasıspor, yeni sezona galibiyetle başlamanın sevincini yaşıyor. Kuşadasıspor 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk hafta maçında evindeki Ege derbisinde Akhisarspor'u tek golle geçti. Altyapı oyuncularından kurulu rakibini Çağrı'nın golüyle yenip 3 puanı hanesine yazdıran Kuşadası, teknik direktör Fatih Çardak yönetiminde maratona mutlu başladı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY / KUŞADASI,
Giriş: 10.09.2023 - 14:08 Güncelleme: 10.09.2023 - 14:08