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        Otomobil, elektrik direğine çarptı; sürücü öldü, 3 yaralı

        AYDIN'ınNazilliilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Sedef Aydın (32) hayatını kaybetti, 3 arkadaşı yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 09:22 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:25
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        Otomobil, elektrik direğine çarptı; sürücü öldü, 3 yaralı
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        Kaza, saat 01.30 sıralarında Aydın-Denizli kara yolu İsabeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Sedef Aydın'ın kullandığı 35 ANT 985 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Sürücü Aydın hayatını kaybetti, araçtaki arkadaşları Kardelen Albayrak (23) Tuğba İsmihan Albayrak (17) ve Ayşe Baylan (29) yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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