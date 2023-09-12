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        Nazilli Belediyespor'da Barışcan gitti

        TFF2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor ilk 3 maçını kazanıp zirve yarışına ağırlığını koyarken, orta saha oyuncusu Barışcan Işık Altunbaş takımdan ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:10 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:15
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        Nazilli Belediyespor'da Barışcan gitti
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        Siyah-beyazlı yönetim 22 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte aynı grupta mücadele eden Beyoğlu Yeni Çarşıspor'a sattı. Geçen sezonun devre arasında Altınordu'dan alınan Barışcan ilk maçta eski takımı Altınordu'ya 90'ıncı dakikada gol atmış, Nazilli Belediyespor bu müsabakayı 3-2 kazanmıştı.

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