Efeler Belediye Başkanı Atay, CHP'den istifa etti

CHP'de il başkanlığı ve 3 dönem Aydın milletvekilliği yapan, 2019 Yerel Seçimleri'nde Efeler Belediye Başkanı seçilen Mehmet Fatih Atay, Nevzat Biçer Parkı Nikah Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP´li Özlem Çerçioğlu'nu eleştiren Atay, partisinden istifa etiğini açıkladı. Atay, yaptığı açıklamada, "Bu hayatımın en zor basın toplantısı oldu. 4,5 yıllık belediye başkanlığı dönemimde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanı seçildikten sonra Aydın'a geldi ve CHP'li belediyeleri dolaştıktan sonra Efeler Belediyesi'ni de ziyaret etti. Kılıçdaroğlu bu ziyaretten sonra 3 kez daha Aydın'a geldi ve Aydın İl Başkanlığı ile Efeler Belediye Başkanlığı'na da uğramadı. Her geldiğinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne giderek yapılan programlara uydu. Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Aydın'a geldiğinde 81 ilin belediye başkanını açıklamazken, bir anda Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Özlem Çerçioğlu'nu açıkladı. Adayların belirlenmesi parti meclisine aittir, genel başkana ait değil. Kılıçdaroğlu sizin böyle bir yetkiniz yokken, Özlem Çerçioğlu'nun koltuğuna başkası aday değilken, rakibi de yokken neden yetkisiz olarak açıklama gereği duydunuz?" ifadelerini kullandı.

'GÖREVİMİ BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKANI OLARAK SÜRDÜRECEĞİM'