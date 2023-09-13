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        Nazilli Belediyespor'a genç golcü geldi

         TFF2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar 20 yaşındaki forvet oyuncusu Cemil Devrim'i kadrosuna kattı. Son olarak Bursa Yıldırımspor forması giyen genç oyuncuyla resmi sözleşme imzalanırken, Cemil yaptığı açıklamada, "Nazilli Belediyespor'a başarı için geldim. Nazilli çok güzel bir yer. Birçok 1'inci Lig ekibinin dahi sahip olmadığı tesisler var. Nazilli'ye geldiğim için çok sevinçliyim" diye konuştu.  DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 10:10 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:15
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        Nazilli Belediyespor'a genç golcü geldi
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