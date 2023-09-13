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        Büyük Menderes Havzası tahliye kanalında toplu balık ölümleri

         EGEbölgesininen önemli tarımsal su kaynağı olan Büyük Menderes Havzası Milli Parkı'nın son noktası olan tahliye kanalında toplu balık ölümleri gerçekleşti. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu konuda gereken yapılmazsa, bölgemizin en önemli biyolojik çeşitlilik alanında ekolojik yapı çökecek, tüm canlılar bundan olumsuz etkilenecek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 19:16 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:20
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        Büyük Menderes Havzası tahliye kanalında toplu balık ölümleri
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        Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Büyük Menderes Havzası'nın tahliye kanalında toplu balık ölümleri gerçekleşti. Ölümlerin nedenini endüstriyel tesislerin, fabrikaların, organize sanayi bölgelerindeki birçok işletmenin ağır metal ve kimyasallardan oluşan arıtmasız kirli atık sularının tahliye kanalına verilmesi olduğunu dile getiren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Burası Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın tam ortası. Yaklaşık 6 kilometre boyunca sazlıklar ölü balıklarla dolu. Bu balıklar buradan denize kadar ulaşıyor. Bu konuda gerekli önlemler alınmazsa, bölgemizin en önemli biyolojik çeşitlilik alanında ekolojik yapı çökecek, tüm canlılar bundan olumsuz etkilenecek" dedi.

        'SU DEĞİL SİYAH SIVI'

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