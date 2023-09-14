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        Nazilli 12 yıllık seri peşinde

         TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona 3'te 3'le başlayıp sürpriz yapan Nazilli Belediyespor, pazar günü evinde köklü rakibi Bursaspor'u da yenerek 12 yıl sonra ilk kez ligin ilk 4 haftasını galibiyetle kapatmayı hedefliyor. Son olarak 3'üncü Lig'de şampiyon olduğu 2011-2012 sezonunun ilk haftalarında oynadığı ilk 4 maçı kazanan Nazilli, ardından sezon başlarında hiç 4'te 4 yapamadı. Nazilli Belediyespor'da o dönemin teknik patronu olan Mustafa Ceviz'e ait olan rekoru teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu ile kırmak istiyor. Takımı lige günler kala oluşturan Nazilli, kadroda yer alamayan futbolcular için Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Didim Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybetti. Öte yandan Nazilli, Çine Madranspor´da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdurrahman Efe´yi transfer etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:29 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:29
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        Nazilli 12 yıllık seri peşinde
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