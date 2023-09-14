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        Dilaver Güçlü'nün son durağı Kuşadasıspor

         TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ilk hafta maçında Akhisarspor'u tek golle mağlup eden Kuşadasıspor, 37 yaşındaki tecrübeli ofansif orta saha Dilaver Güçlü'yü transfer etti. Almanya'da Bochum'da başladığı kariyerinde Manisaspor, Samsunspor, Denizlispor, Göztepe, Ankaraspor, Balıkesirspor, Giresunspor, Gümüşhanespor, Sakaryaspor, Manisa FK, Kocaelispor, Şanlıurfaspor ve son olarak Nevşehir Belediyespor formalarını giyen Dilaver, Kuşadası'na imza attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:40
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        Dilaver Güçlü'nün son durağı Kuşadasıspor
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