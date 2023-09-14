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        Söke'de çıkan maki yangını 2 saatte söndürüldü

         AYDIN'ınSökeilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen maki yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 23:18 Güncelleme: 14.09.2023 - 23:20
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        Söke'de çıkan maki yangını 2 saatte söndürüldü
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        Yangın, saat 21.00 sıralarında Akçakonak Mahallesi Dereyatağı mevkisindeki makilikte çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan zeytin ağaçlarına da zarar veren alevler, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. 

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