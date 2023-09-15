Nazillispor 4'te 4 istiyor TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta sıkıntılı hazırlandığı sezonda büyük bir sürpriz yaparak oynadığı ilk 3 maçı kazanıp zirveye ortak olan Nazilli Belediyespor yarın köklü rakibi Bursaspor'u 12 yıl sonra ilk kez 4'te 4 yapma hedefiyle konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.30'da çalacak. Son olarak 2011-2012 sezonunda lige art arda 4 galibiyetle başlayıp bir daha aynı başarıyı tekrarlayamayan siyah-beyazlılarda taraftarları stada davet eden teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, "Taraftarımızın desteğiyle bu zor engeli de aşacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ,

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.09.2023 - 11:40 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:40 facebook

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