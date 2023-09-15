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        Büyük Menderes Havzası tahliye kanalındaki balıklar oksijensizlikten ölmüş

         EGEBölgesi'ninen önemli tarımsal su kaynağı Büyük Menderes Havzası Milli Parkı'nın son noktası olan tahliye kanalındaki toplu balık ölümlerinin, sulama sezonunun bitmesiyle baraj kapaklarının kapanması, artan sıcaklıklar ve kuraklığın etkisiyle ana tahliye kanalında sudaki oksijen miktarının azalmasından kaynaklandığı bildirildi. Balık ölümlerinin başka nedeni olup olmadığının tespiti için ayrıca su ve ölü balık numuneleri alınıp analize gönderildiği kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:01 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:05
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        Büyük Menderes Havzası tahliye kanalındaki balıklar oksijensizlikten ölmüş
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