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        Nazilli Belediyespor'a gurbetçi kaleci

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 10:56 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:56
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        Nazilli Belediyespor'a gurbetçi kaleci
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        TFF2'nciLig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor, 22 yaşındaki gurbetçi kaleci Ahmet Eymen Eryılmaz'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Eymen Eryılmaz, 20 Şubat 2001 tarihinde Belçika'da doğmuştur. 1,87 boyundadır. Daha önce Belçika'nın 1'inci Lig takımlarından Eupen ve 4'üncü Lig kulüplerinden RRC Stockay'da forma giyen genç oyuncu, en son 2019 Menemen FK ile antrenmana çıkmıştır. Oyuncumuza, 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz" denildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın -

        2023-09-16 10:55:48

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