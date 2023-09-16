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        Nazilli Belediyespor - Bursaspor: 1-0

        TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta ilk 3 maçını kazanan Nazilli Belediyespor 4´üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor´u 1-0 yenerek 4´te 4 yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 18:46 Güncelleme: 16.09.2023 - 18:46
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        Nazilli Belediyespor - Bursaspor: 1-0
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        TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta ilk 3 maçını kazanan Nazilli Belediyespor 4´üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor´u 1-0 yenerek 4´te 4 yaptı.

        Nazilli Belediyespor 35´inci dakikada Furkan´ın golüyle 1-0´ı buldu. Bursaspor 42´nci dakikada Çağatay ile penaltı atışından yararlanamadı. Maç boyunca avantajını koruyan Naz-Naz, Bursaspor´u da yenerek 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Bursaspor ise 2´nci yenilgisini alıp 4 puanda kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - BAHATTİN ALBAYRAK

        2023-09-16 18:45:34

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