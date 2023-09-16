Nazilli Belediyespor - Bursaspor: 1-0
TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta ilk 3 maçını kazanan Nazilli Belediyespor 4´üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor´u 1-0 yenerek 4´te 4 yaptı.
TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta ilk 3 maçını kazanan Nazilli Belediyespor 4´üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor´u 1-0 yenerek 4´te 4 yaptı.
Nazilli Belediyespor 35´inci dakikada Furkan´ın golüyle 1-0´ı buldu. Bursaspor 42´nci dakikada Çağatay ile penaltı atışından yararlanamadı. Maç boyunca avantajını koruyan Naz-Naz, Bursaspor´u da yenerek 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Bursaspor ise 2´nci yenilgisini alıp 4 puanda kaldı.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - BAHATTİN ALBAYRAK
2023-09-16 18:45:34