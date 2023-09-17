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        Nazilli'den müthiş start

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:40
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        Nazilli'den müthiş start
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        TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta evinde köklü rakibi Bursaspor'u da Furkan Apaydın'ın tek golüyle 1-0 mağlup eden Nazilli Belediyespor, 12 sene sonra ilk kez sezonun ilk 4 maçını kazandı, zirveye kuruldu.

        Son olarak 3'üncü Lig'de şampiyon olduğu 2011-2012 sezonuna 4'te 4'le başlayan Nazilli, büyük bilinmezlik içinde girdiği ligde bu yıl sürpriz yaptı. Kulüpte yaz ayları boyunca süren kaosun ardından ligin başlamasına 12 gün kala Süleyman Urkay'a devredilerek dağılan kadrosuna kısa süre içinde transfer yapan Nazilli, kamp yapmayıp, hazırlık maçı oynamadan başladığı maratonda herkesi şaşırttı. Teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu'yla da lige 6 gün kala anlaşan Nazilli'de alınan iyi sonuçların ardından yüzü gülen Başkan Süleyman Urkay, "Ligin başlamasına 10 gün kala kurduğumuz, kamp yapma fırsatı bulamadığımız, hazırlık maçı bile yapamadığımız kadroyla ilk 4 haftada 12 puan toplamak mutluluk ve onur verici" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

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