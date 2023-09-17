Efeler 09 Spor Futbol Kulübü - Hacettepe 1945: 4-1
TFF3´üncüLig 2´nci Grup´ta Efeler 09 Spor Futbol Kulübü evinde Hacettepe 1945´i 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 1´inci dakikada Furkan Çarkçı, 18´inci dakikada penaltıdan Burak Özbakır, 87´nci dakikada Uğur Çetinkaya, 90´ıncı dakikada Atakan Akbulut attı. Konuk ekibin golü ise 65´inci dakikada Hakan Bozkurt´tan geldi. Bu sonuçla Efeler 09 SFK 4 puana ulaşırken, Başkent ekibi 3 puanda kaldı.
TFF3´üncüLig 2´nci Grup´ta Efeler 09 Spor Futbol Kulübü evinde Hacettepe 1945´i 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 1´inci dakikada Furkan Çarkçı, 18´inci dakikada penaltıdan Burak Özbakır, 87´nci dakikada Uğur Çetinkaya, 90´ıncı dakikada Atakan Akbulut attı. Konuk ekibin golü ise 65´inci dakikada Hakan Bozkurt´tan geldi. Bu sonuçla Efeler 09 SFK 4 puana ulaşırken, Başkent ekibi 3 puanda kaldı.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın -
2023-09-17 19:03:00