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        Efeler 09 Spor Futbol Kulübü -  Hacettepe 1945: 4-1

         TFF3´üncüLig 2´nci Grup´ta Efeler 09 Spor Futbol Kulübü evinde Hacettepe 1945´i 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 1´inci  dakikada Furkan Çarkçı, 18´inci dakikada penaltıdan Burak Özbakır, 87´nci dakikada Uğur Çetinkaya, 90´ıncı dakikada Atakan Akbulut attı. Konuk ekibin golü ise 65´inci dakikada Hakan Bozkurt´tan geldi. Bu sonuçla Efeler 09 SFK 4 puana ulaşırken, Başkent ekibi 3 puanda kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 19:03 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:03
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        Efeler 09 Spor Futbol Kulübü -  Hacettepe 1945: 4-1
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         TFF3´üncüLig 2´nci Grup´ta Efeler 09 Spor Futbol Kulübü evinde Hacettepe 1945´i 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 1´inci  dakikada Furkan Çarkçı, 18´inci dakikada penaltıdan Burak Özbakır, 87´nci dakikada Uğur Çetinkaya, 90´ıncı dakikada Atakan Akbulut attı. Konuk ekibin golü ise 65´inci dakikada Hakan Bozkurt´tan geldi. Bu sonuçla Efeler 09 SFK 4 puana ulaşırken, Başkent ekibi 3 puanda kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın -

        2023-09-17 19:03:00

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